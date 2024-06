Fonte : feedpress.me di 3 giu 2024

Tanti, troppi errori per l’azzurro, mentre il pubblico trascina il beniamino di casa, ultimo rappresentante transalpino nel singolareIl numero 2 del ranking mondiale soffre in avvio contro il mancino francese Corentin Moutet soprattutto per demeriti propri.

Sinner lascia un set ma è nei quarti a Parigi Si ferma negli ottavi la corsa di Arnaldi