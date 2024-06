Si ritira il candidato M5s in Piemonte Marco Allegretti L’indagine sulla maxi truffa partita dalla rivendita delle tesi del Politecnico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ha deciso dirsicorsa alle Regionali indel Movimento 5 stelle e indagato per. Lo scrive Repubblica, specificando che ci sono due fascicoli aperti a suo carico: uno alla procura di Asti, l’altro alla procura di Torino. Le indagini riguarderebbero in particolare le sue attività di ricerca e i crediti fiscali per un-raggiro emerso da una verifica dell’Agenziaentrate. I filoni dell’inchiesta, precisa Repubblica, sono due. Uno riguarda il tentativo di occultare 23 fabbricati ad Asti e sei a Torino per evitare una procedura di riscossione da oltre due milioni di euro di contestazione. L’altro filone riguarda invece i crediti d’imposta. Attingendo dalledi laurea degli studenti deldi Torino e dai progetti universitari venduti “a pacchetti” alle imprese,avrebbe ottenuto una partedetrazioni al 50 per cento.