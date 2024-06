Fonte : caffeinamagazine di 3 giu 2024

Qui ho due fratelli e io non ho nessuna motivazione per votarliIsola dei Famosi, Aras chocDopo parlerò con lui e mi capiràNel corso della puntata, Aras ha sconvolto conduttrice, opinionisti e pubblico per aver fatto una scelta davvero inaspettata.

Si è giocato la finale Isola dei Famosi Aras choc Decisione senza precedenti