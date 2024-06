Fonte : it.newsner di 3 giu 2024

Ora si dice che la sorella di Vivienne, Shiloh, si sia mossa per fare la stessa cosa, ma in modo più ufficiale Fonte / ShutterstockIl fatto che i documenti siano stati depositati lunedì, proprio il giorno in cui ha compiuto 18 anni, significa che il cambio di nome è stata una delle prime cose che ha voluto fare da maggiorenne.

Shiloh Jolie-Pitt chiede rimozione del cognome Pitt dal giorno del suo 18° compleanno