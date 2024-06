Sfregiata a Prato | condannato a 9 anni l’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il tribunale diha, con rito abbreviato, a 9di reclusione, Emiliano Laurini, accusato di essere il mandante per i reati di sfregio, lesioni gravi, maltrattamenti in famiglia, accusa che si riferisce al periodo in cui la coppia abitava insieme contro l'ex fidanzata, Martina Mucci L'articoloa 9proviene da Firenze Post. .