Fonte : ildifforme di 3 giu 2024

A Roma in piazza del Popolo la chiusura della campagna elettorale in vista delle europee è stata a dir poco scoppiettante Articolo pubblicato lunedì 03 Giugno 2024, 11:06 La premier Giorgia Meloni non molla la presa nei confronti della segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

Schlein vs Meloni | Fuggo dal confronto? Dalla premier solo vittimismo di Stato