Schianto al casello il video dell’impatto | ipotesi malore improvviso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Forse unè stata la causa di un tamponamento devastante tra auto a unautostradale, in cui hanno perso la vita tre persone e sei sono rimaste ferite. l’incidente è avvenuto aldell’autostrada A12 di Rosignano Marittimo.Leggi anche: Sfondano tutto, tamponamento alsull’A12: morti e feritiLeggi anche: Scontro fra due aerei in volo: morto un pilota Le immagini delloalautostradale di Rosignano Marittimo, avvenuto dopo le 13 sono impressionanti: le vittime sono marito e moglie tedeschi di 61 e 68 anni, entrambi di Ausburg, che con la loro auto, una Honda, viaggiando in direzione Roma: hanno impattato a forte velocità contro un’altra auto, una Fiat 500, ferma alguidata da un ragazzo di 21 anni, che è deceduto.