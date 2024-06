Fonte : sportintv.eu di 3 giu 2024

Pronti… via: scatta un’estata da non perdere di calciomercato, con trattative, affari e retroscena che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560), racconterà con la consueta copertura fatta di dirette e aggiornamenti per non perdere nemmeno un affare.

Scatta il Calciomercato estivo 2024 su Sportitalia | 1000 ore per seguire tutte le trattative