Fonte : ilgiornaleditalia di 3 giu 2024

Oggi avrebbero dovuto aggregarsi al gruppo Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini, m In vista dell'Europeo Spalletti convoca lo juventino dopo il forfait dell'atalantino e di Acerbi COVERCIANO - Quarto giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale, che prosegue la preparazione in vista degli Europei.

Scalvini out per infortunio Gatti si aggrega alla Nazionale