Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

COMUNICATO – «L’U Il comunicato ufficiale del Sassuolo sulla nomina di Fabio Grosso come nuovo allenatore per la prossima stagione Il Sassuolo, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la nomina di Fabio Grosso come nuovo allenatore.

Sassuolo Grosso è UFFICIALMENTE il nuovo allenatore