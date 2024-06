Fonte : ilfattoquotidiano di 3 giu 2024

Questi son quelli che insultavano e umiliavano i cittadini in povertà“Togliete il fiasco alla Ministra, sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid e per altro ancora, sempre salda alla poltrona grazie all’amichettismo di ‘Giorgia‘”.

Santanché attacca Conte sui social e il leader M5s risponde | Togliete il fiasco alla ministra blatera scemenze