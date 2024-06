Sanità | Schlein ' più risorse da dove? E' governo che ha alzato braccia di fronte a evasione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Sbloccare le assunzioni e più" alla, che "stanno smantellando".prendere i soldi per finanziarla? "Non ho chiesto io di alzare lediall'fiscale come ha fatto il". Così la segretaria dem Elly, ospite di Agorà su Rai3.