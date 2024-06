Fonte : calcioweb.eu di 3 giu 2024

Il resto è propaganda elettorale, anche di scarsa qualità, di una destra incapace di governare?L?incontro con le regioni organizzato in quattro e quattr?otto dal ministro Schillaci si è rivelato un boomerang per il governo: non esiste un testo e nessuno conosce quali siano le eventuali coperture, sono state annunciate scelte gestionali demagogiche e improvvisate e ipotetiche privatizzazioni non condivise dalle regioni”.

Sanità | Boccia ‘su liste attesa dl leggero poi ragionato? Conferma bluff Meloni’