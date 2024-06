Salvini | Macron vada in Ucraina a combattere e non rompa le palle agli italiani

Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

Se diamo retta a Macron, ai bombaroli, ai guerrafondai per l'Italia finisce male" "A Macron dico: vai tu in Ucraina a combattere, mettiti l'elmetto e non rompere le palle agli italiani".

