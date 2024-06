Sale a maggio la manifattura dell' Eurozona cala in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) L'indice Hcob pmi del settore manifatturieroè salito a 47,3 dal 45,7 di aprile. E' il migliore risultato da marzo 2023 ed in è in linea con le previsioni che indicavano un 47,4 punti. Inancora una flessione. L'indice è sceso a 45,6 dal 47,3 di aprile, mostrando il più rapido peggioramentoo stato di salute del settore manifatturierono in cinque mesi. Il dato è anche sotto le stime che prevedevano 48 punti. In linea con le attese in Germania e Francia. L'indice tedesco è aumentato per il secondo mese consecutivo passando da 42,5 di aprile a 45,4 punti di. Il dato francesea 46,4, rispetto al 45,3 di aprile. .