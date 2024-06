Sabaudia Incidente stradale | auto finisce in una rotonda Carabinieri a lavoro per ricostruire la dinamica

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 3 giugno 2024)– Alle prime luci dell’alba di questa mattina a(LT), idel N.O.R. – Sezione Radiomobile di Latina, sono intervenuti su undove il conducente, per cause in corso di accertamento sbandava andando a finire contro una rotatoria e impattando su alcuni pali della luce. L’uomo è stato trasportato dal L'articoloin unaperlaTemporeale Quotidiano. .