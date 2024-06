Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

La cerimonia si è volta(Adnkronos) – Il magnate dei media Rupert Murdoch si è sposato per la quinta voltaA rivelarlo il quotidiano britannico The Sun, di proprietà di Murdoch, che ha pubblicato le foto del miliardario australiano di 93 anni insieme alla moglie di 67 anni, la biologa molecolare in pensione Elena Zhukova.

Rupert Murdoch sposa Elena Zhukova quinto matrimonio in vigna per il magnate