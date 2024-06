Fonte : ilcorrieredellacitta di 3 giu 2024

com È bastato un attimo perché Davide Nadai, atleta paralimpico, sventasse un borseggio all’interno della metropolitana di Roma Originario della frazione di Soligo, mentre era in giro per Roma durante la sua giornata libera, Nadai ha così assistito a 5 persone intente a derubare due turisti sulla linea A della metropolitana, in direzione Barberini.

Roma borseggiatori in metro | atleta paraolimpico ferma i delinquenti