Fonte : seriea24 di 3 giu 2024

it: Notizie dallo Sport Italiano Roland Garros, Paolini alla prova Avanesyan: gli ottavi di finale in diretta seriea24 (Adnkronos) – Scende in campo la numero 15 al mondo, Jasmine Paolini, che incontrerà la russa Elina Avenasyan numero 70 del ranking per gli ottavi di finale del Roland Garros.

Roland Garros Paolini alla prova Avanesyan | gli ottavi di finale in diretta