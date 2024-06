Fonte : sport.quotidiano di 3 giu 2024

Djokovic vince il 4° set con un break al 12° gioco e con una zampata decisiva sul 3-3 al 5° conquistando gli ultimi tre game Parigi, 3 giugno 2024 - Mai dare Novak Djokovic per battuto se il match non è finito, perché lui non lo fa.

Roland Garros 2024 Djokovic non molla mai | rimonta e vittoria Cerundolo in 5 set