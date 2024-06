Fonte : primacampania di 3 giu 2024

ROCCABASCERANA, Avellino Nei giorni scorsi Federica Mazzone ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria informatica presso l’Università di Fisciano, discutendo una tesi sulla “Analysis of vulnerabilties and security risks of a web application”.

Roccabascerana fiocco rosso in casa Mazzone – Parrella