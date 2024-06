Fonte : gamberorosso di 3 giu 2024

Se c'è uno stile che si pone in diretta antitesi con il trancio venduto per strada a New York, è sicuramente la pizza deep-dish, nata a Chicago Pizza Cajun La pizza in stile caraibico è in realtà una creazione di New York City precisamente della catena Two Boots, che ha iniziato nell'East Village nel 1987.

Ricche abbondanti e talvolta esagerate | il misterioso fascino delle pizze made Usa che sono pure buone