Fonte : seriea24 di 3 giu 2024

Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente validocom Riassunto: Denodo integra i microservizi di inferenza NVIDIA NIM per accelerare e ottimizzare le capacità AI per le imprese seriea24.

Riassunto | Denodo integra i microservizi di inferenza NVIDIA NIM per accelerare e ottimizzare le capacità AI per le imprese