Reazione a Catena mi sembra una stro***ta | inizio col botto cos' è successo | Guarda

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono stati Mattia, Alberto e Linda ad aprire le danze de L'intesa vincente di, il game show tornato nel palinsensto estivo di Rai 1 con la conduzione di Pino Insegno. I tre, pur mostrando una discreta bravura, in alcuni momenti si sono fatti prendere troppo dalla fretta. Per questo a un certo punto il conduttore è intervenuto per cercare di tranquillizzarli: “Non abbiate fretta, state calmi!”. Alla fine, però, a vincere la sfida è stata la squadra concorrente, i Chiuccarelli, composta da Rita, Davide e Chiara, che è arrivata così al gioco finale, la cosiddetta Ultima, con ben 125mila euro. Arrivati, poi, a indovinare l'ultima parola con 31.250 euro, purtroppo non sono riusciti a centrare l'obiettivo, perdendo così l'opportunità di mettere a segno un brillante esordio.