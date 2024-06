Real Madrid UFFICIALE l’arrivo Mbappé | il COMUNICATO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildelsuldi Kyliana parametro zero. Tutti i dettagli in merito Ilha ufficializzatodi Kyliana parametro zero. I Galacticos dopo la vittoria della Champions League hanno finalmente annunciato il nuovo acquisto, che andrà a potenziare una squadra già pieni di talenti, da Vinicius fino .