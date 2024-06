Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

Il sito della squadra Il sito del Real Madrid è andato in down dopo pochi minuti dall’annuncio di Kylian Mbappé: troppi accessi in troppo poco tempo Il grande annuncio di Kylian Mbappé al Real Madrid è arrivato e, pur essendo nell’aria di anni, ha colto di sorpresa – quantomeno – i tecnici informatici dei Blancos.

Real Madrid troppi accessi in pochi minuti | il sito crolla dopo l’annuncio di Mbappé