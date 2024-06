Rapina a Bologna con la scusa di una sigaretta gli strappa i vestiti per rubare cellulare e soldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Con ladi unaha avvicinato il ragazzo in via Ranzani. Era circa mezzanotte e mezza e il marocchino di 36 anni, subito dopo, ha aggredito la vittima,ndogli addirittura camicia e pantaloni pur di riuscire a impossessarsi dele del portafogli con 100 euro all’interno. La fuga deltore, un volto ben noto alle forze dell’ordine, è durata però poco: i poliziotti delle volanti che erano già sul viale per un’altra segnalazione, che poi si è scoperto essere relativa sempre alla stessa persona, hanno infatti bloccato il 36enne in via Zamboni. A chiamare il 113 prima della vittima dellaerano stati infatti alcuni ragazzi che si erano imbattuti nello straniero, che senza motivo aveva buttato a terra la moto di uno di loro e quando quest’ultimo aveva chiesto spiegazioni lui aveva risposto di avere un coltello con sé e che lo avrebbe usato.