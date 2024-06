Fonte : facta.news di 3 giu 2024

Per gli edifici residenziali, «i Paesi membri dovranno adottare misure per garantire una riduzione dell’energia primaria media utilizzata di almeno il 16 per cento entro il 2030 e di almeno il 20-22 per cento entro il 2035».

Questa foto non mostra due eurodeputati del PD esultare per aver votato la direttiva Case green