Fonte : vallesina.tv di 3 giu 2024

Entusiasmo e determinazione non mancano nel nuovo mister In lui il club biancorosso ha individuato la figura giusta per impostare un progetto biennale di forte identità territoriale con l’idea precisa di riportare in biancorosso giocatori locali emigrati altrove e di favorire l’inserimento in prima squadra dei prospetti più interessanti del florido vivaio.

Prima Categoria Castelfrettese | arriva l’ufficialità per Simone Ricci allenatore