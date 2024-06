Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

Durante i Days of Play, gli abbonati a PlayStation Plus potranno usufruire di vantaggi esclusiviTra le novità, ci sono nuovi giochi(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha annunciato che gli eventi e gli sconti sui giochi PlayStation relativi ai Days of Play, un evento speciale dedicato alla community PlayStation, continueranno fino al 12 giugno.

PlayStation 5 sconti su console e giochi fino al 12 giugno