Fonte : tpi di 3 giu 2024

In tv e streaming Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15.

Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 giugno 2024