Paolini sbarca nei quarti di finale al Roland Garros

Fonte : ilgiornaleditalia di 3 giu 2024

La tennista toscana, numero 15 del mondo e 12esima testa di serie, La toscana supera in rimonta la russa Avanesyan e ora attende Rybakina PARIGI (FRANCIA) - Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale al Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina.

