Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

Un SUV che si caratterizza non solo per il rinnovato look, ma anche per una serie di accorgimenti che la rendono efficiente e pratica Una nuova griglia frontale con finitura black, parafanghi anteriori scolpiti e luci a LED, la nuova Suzuki Vitara Hybrid ha.

Nuova Suzuki Vitara Hybrid | design rinnovato per un vero SUV