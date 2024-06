No al woke ma è vero che non ha più senso leggere oggi certi libri Il caso di Trilby

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il bello dei fenomeni di costume è che hanno una durata temporale limitata al momento storico in cui si producono. Esaurito quel momento, cambiano di significato, oppure cadono in disgrazia e vengo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.