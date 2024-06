Fonte : lanazione di 3 giu 2024

Una grossa Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia antistante la Pineta di RoccamareRingraziamo la Capitaneria di porto per il loro efficace intervento e la segnalazione, il Comune che ha subito provveduto a mettere in sicurezza la zona, la comunità della Pineta di Roccamare che per la terza estate si prepara a ospitare una nidiata di tartarughine".

Nido di Caretta caretta a Roccamare La zona ora è protetta