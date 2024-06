Napoli questione di ore per la firma di Conte | Stellini il vice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Manca solo il tweet (o la foto in occasioni speciali) di Aurelio De Laurentiis che tradizionalmente precede i comunicati. Ma ormai è sicuro: Antonioallenerà ilnella prossima stagione. Ieri sera Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia e stamattina si chiuderà nei suoi uffici alla FilmAuro per chiudere l’operazione.di ore per lasu un contratto triennale da 6 milioni a stagione più bonus. Intanto, iniziano a circolare i nomi dello staff. Secondo la Gazzetta, c’è Elvis Abbruscato, ex attaccante, ora collaboratore tecnico, insieme a Cristian, diventatodinel biennio all’Inter.di ore per ladiilSportFace. .