Fonte : terzotemponapoli di 3 giu 2024

Un viaggio a stelle e strisce, un futuro sempre meno azzurro”Simeone ha un contratto in scadenza nel 2026 e sconti il Napoli non ne fa a nessuno, ma l’obiettivo numero uno per la difesa è Alessandro Buongiorno”.

Napoli Di Lorenzo e Simeone…