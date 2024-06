Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

L'artista da luglio sui palchi d'Italia si racconta all'Adnkronos: "Voglio parlare alle persone e dire loro che non sono sole' "Sono stato un mese in Brasile e sono tornato molto più carico: avevo bisogno di recuperare le forze per affrontare questo tour 'de force' che comincia da luglio".

Mr Rain | Il Brasile mi ha dato la carica ora sono pronto per sorprendervi