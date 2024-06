Fonte : quotidiano di 3 giu 2024

Mosca ha messo in guardia gli Stati Uniti da errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze "fatali", dopo la decisione di consentire agli ucraini di usare armi americane per attaccare in profondità il territorio russo.

Mosca ' Usa non commettano errori fatali in Ucraina'