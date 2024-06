Mosca avverte | Gli Usa non commettano errori fatali in Ucraina Cina nega di fare pressioni contro summit Svizzera

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha messo in guardia gli Stati Uniti dadi calcolo che potrebbero avere conseguenze "", dopo la decisione di consentire agli ucraini di usare armi americane per attaccare in profondità il territorio russo . L'avvertimento è stato lanciato dal vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov , citato dalla Tass. «Vorrei mettere in guardia gli americani dadi calcolo che potrebbero.