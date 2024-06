Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

(Adnkronos) – "Complessivamente la mortalità" in Italia "per cause esterne è diminuita nel 2020 per poi aumentare nel 2021: si passa da un tasso medio di 3,3 decessi per 10mila nel 2018-19 a 3,2 del 2020 e 3,4 nel 2021".

Mortalità in calo in Italia più suicidi tra i giovani | il quadro Istat