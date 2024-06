Fonte : tg24.sky di 3 giu 2024

Ferito un commilitone, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, ma non è in pericolo di vitaUn militare di 45 anni, Stefano Pistis, di Sant'Anna Arresi, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 131, nei pressi di Tramatza, in provincia di Oristano.

Militare muore in un incidente stradale nell' Oristanese