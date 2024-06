Messico | assassinato candidato sindaco di Santo Domingo Armenta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Città del, 3 giu. (Adnkronos) – Ildel Partito Rivoluzionario Istituzionale (Pri) adi, nello stato meridionale messicano di Oaxaca, Yonis Atenógenes Baños Bustos, è statonella sede elettorale del suo partito. Ne danno notizia i media messicani, aggiungendo che nell’attacco è rimasto ferito un membro della sua squadra elettorale.Il comitato direttivo del Pri di Oaxaca ha condannato l’omicidio, affermando che questo atto di violenza non colpisce solo la famiglia del politico e i suoi amici, ma anche la società. “Condanniamo fermamente questo atto codardo e insensato. Yonis Atenógenes Baños Bustos era un uomo impegnato per il benessere della sua comunità. La sua dedizione e passione per il servizio agli altri lo hanno portato a candidarsi nella speranza di rendereun posto migliore per tutti”, ha scritto in un comunicato il suo partito.