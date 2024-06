Fonte : periodicodaily di 3 giu 2024

Il medico veterinario cura gli animali e in qualche modo contrasta quelle che sono le zoonosi", malattie causate da agenti trasmessi per via(Adnkronos) – "Quando parliamo di One Health, un ruolo fondamentale lo ha anche il medico veterinario in maniera trasversale, perché la salute dell'uomo dipende dalla salute dell'ambiente e dalla salute degli animali.

Melosi Anmvi | Ruolo medico veterinario fondamentale per visione One Health