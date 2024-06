Fonte : calcioweb.eu di 3 giu 2024

Par tale motivo è molto importante che i cani siano in salute, che gli animali in generale siano in salute per ridurre al minimo la possibilità di trasmettere zoonosi, che come ricordiamo incidono in maniera importante sulle malattie infettive.

Melosi Anmvi | Ruolo medico veterinario fondamentale per visione One Health