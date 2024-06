Meloni e il selfie con la cagnolina Briciola mascotte dei Carabinieri a cavallo video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un siparietto simpatico ha chiuso le celebrazioni della Festa della Repubblica di domenica, sui Fori Imperiali. Il premier Giorgia, dopo aver lasciato la parata militare del 2 giugno, si è intrattenuta per qualche minuto con la fanfara del quarto Reggimento adell’Arma dei, con tanto di ‘piccola’, il cane. La presidente del Consiglio ha scattato una foto ricordo prima di recarsi a piedi al Vittoriano per visitare la mostra ‘L’ultimo ritratto: Mazzini e Lega, storie parallele del Risorgimento’ in corso fino al prossimo 8 settembre nella Capitale, presso la Sala Zanardelli. Ildeldellacon laL'articoloe ilcon ladei) Secolo d'Italia.