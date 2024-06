Mbappé è ufficialmente un giocatore del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - "Un sogno diventatotà. Sono davvero felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni". Sono queste le prime parole da nuovodeldi Kylian, che su Instagram posta una foto di quando era ragazzino, con addosso la tuta dei blancos. "Nessuno può capire quanto sia ora entusiasta - ha scritto ancora- sono impaziente di vedervi,isti, e grazie per il vostro incredibile supporto". Reduce dalla sua miglior stagione a livelloizzativo (44 gol di cui 27 in Ligue 1, dove si è laureato capocannoniere per la sesta volta di fila),si presenta aforte del Mondiale (2018) e della Nations League (2021) vinti con la Francia, senza dimenticare l'edizione iridata in Qatar, con tripletta nella finale persa poi a rigori con l'Argentina e le 8 reti complessive che gli sono valse la Scarpa d'Oro.