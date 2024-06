Mattarella vuol consacrare il potere dell' Europa che vuol dire ancora più vaccini e più reclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il mio amico Angelo non so che età abbia, indefinibile come tutti i cinesi ma di sicuro più giovane di me. A Natale mi ha mandato un video di auguri di guarigione, sabato sono passato a trovarlo al Casoretto perché fa gli spaghetti aglio e olio più buoni di Milano, mi aspettavo di trovarlo al suo po .