Manageritalia executive professional Carlo Romanelli nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – E’, 65 anni psicologo del lavoro ed esperto in organizzazione aziendale e comportamento organizzativo con oltre 35 anni di carriera e di esperienza presso multinazionali e pmi è il, per i prossimi quattro anni, delle alteità e dei liberi professionisti italiani. Ad eleggerlo, per il secondo mandato consecutivo, .