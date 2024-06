Fonte : fanpage di 3 giu 2024

Per questo la Protezione Civile ha pubblicato un nuovo bollettino di criticità per la giornata di domani, martedì 4 giugno Prosegue la fase d'instabilità che sta interessando il nostro Paese da diverse settimane, in particolare il Nord.

Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani martedì 4 giugno | le regioni a rischio